Власти Шри-Ланки ввела чрезвычайное положение на всей территории страны.

Во вторник, 6 марта, президент островного государства Маитрипала Сирисена объявил 10-дневный режим чрезвычайного положения после того, как в центральных регионах островной страны несколько дней продолжались столкновения между буддистами и мусульманами, сообщает DW.

Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к урегулированию ситуации и предотвратит распространение беспорядков.

Ранее в этот же день власти направили военных и спецподразделения полиции в расположенный в центре страны город Канди, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения на религиозной почве. Это произошло после того, как в городе подожгли ряд магазинов и домов, принадлежащих мусульманам. К таким действиям буддистов побудило сообщение об убийстве вооруженным мусульманским группировкам мужчины-буддиста. Впоследствии полиция ввела комендантский час в городе.

В течение последнего года наблюдалось усиление напряжения между представителями общин буддистов, которые составляют большинство населения Шри-Ланки, и мусульман. Отдельные радикальные буддистские организации обвиняют мусульман в том, что те якобы силой обращают иноверцев в свою религию. В дополнение мусульманам обвиняют разрушения буддистских святынь.

