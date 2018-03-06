также в разделеМир
В Варшаве отрицают, что США запретили контакты с Польшей 14
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 российских военных 42
КНДР согласилась на приостановку ядерных испытаний и переговоры с США 31
В Кремле прокомментировали отравление экс-полковника ГРУ 52
В Сирии разбился российский транспортный самолет, 32 погибших 109
Британские СМИ сообщили, чем могли отравить российского шпиона 62
Иран пригрозил возобновить производство обогащенного урана 39
Полиция Британии: Экс-сотрудник ГРУ находится в отделении интенсивной терапии 46
На пост главы Каталонии выдвинут арестованный сепаратист Санчес 26
SpaceX запустила в космос свой самый тяжелый спутник 69
СМИ: В Великобритании отравили российского шпиона-перебежчика 57
Путин: РФ никогда не выдаст США подозреваемых во вмешательстве в выборы 36
На выборах в Италии побеждает «Движение пяти звезд» 58
Президент Словакии потребовал новых выборов из-за убийства журналиста 45
Выборы в Италии: Активистка Femen разделась перед Берлускони 98
Объявлены лауреаты кинопремии «Оскар-2018» 302
Экологи в ФРГ судятся из-за строительства «Северного потока-2» 75
Первой жертвой польского закона об ИНП стала аргентинская газета 37

Власти Шри-Ланки ввела чрезвычайное положение на всей территории страны.

Во вторник, 6 марта, президент островного государства Маитрипала Сирисена объявил 10-дневный режим чрезвычайного положения после того, как в центральных регионах островной страны несколько дней продолжались столкновения между буддистами и мусульманами, сообщает DW.

Президент Шри-Ланки рассчитывает, что этот шаг приведет к урегулированию ситуации и предотвратит распространение беспорядков.

Ранее в этот же день власти направили военных и спецподразделения полиции в расположенный в центре страны город Канди, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения на религиозной почве. Это произошло после того, как в городе подожгли ряд магазинов и домов, принадлежащих мусульманам. К таким действиям буддистов побудило сообщение об убийстве вооруженным мусульманским группировкам мужчины-буддиста. Впоследствии полиция ввела комендантский час в городе.

В течение последнего года наблюдалось усиление напряжения между представителями общин буддистов, которые составляют большинство населения Шри-Ланки, и мусульман. Отдельные радикальные буддистские организации обвиняют мусульман в том, что те якобы силой обращают иноверцев в свою религию. В дополнение мусульманам обвиняют разрушения буддистских святынь.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги