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Андрей Павелко получил полную поддержку в ФФУ и будет единым кандидатом в исполком УЕФА от Украины.

«За кандидатуру Андрея Павелко, которого предложено в члены Исполкома УЕФА, проголосовали 33 коллективных члена Федерации футбола Украины – абсолютное большинство. Поэтому закономерна и единогласна поддержка действующего президента ФФУ на недавнем исполкоме Федерации. К тому же, давайте говорить откровенно, более достойной кандидатуры сейчас в Украине нет. У президента ФФУ будет почти год, чтобы заручиться поддержкой коллег из национальных ассоциаций», - отметил Олег Собуцкий.

По его словам, после того как УЕФА возглавил Александр Чеферин, процедура выборов стала более демократичной, а работа УЕФА более открытой.

«При этом кандидатам в исполком нужно продемонстрировать реальные дела в развитии футбола в своей стране. Верю, что в УЕФА оценят системные реформы, которые проходят в украинском футболе, и в 2019 году Андрей Павелко будет избран в Исполнительный комитет европейского футбольного союза», - добавил Собуцкий.
ForUm

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