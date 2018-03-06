Россия использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП к комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розати, сообщает Укринформ.

«Мы глубоко обеспокоены решением «Газпрома» от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением «Газпрома» расторгнуть контракт с «Нафтогазом». Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС», - отметили в Европарламенте.

Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации и призвали все стороны как можно скорее договориться о начале трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-Россия с целью урегулирования напряженной ситуации.

«Эти последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавление от такой зависимости в среднесрочной перспективе», - отметили в законодательном органе ЕС.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

1 марта «Газпром» сообщил, что он получил и вернул предоплату «Нафтогаза» за март.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.