На прошлой неделе Государственная фискальная служба выписала штраф на имя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн.

Произошло это в критический период: сразу после победы «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже и в день заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности.

В этот день Россия фактически заявила, что не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража, и попыталась спровоцировать энергетический кризис в Украине, снизив давление подачи газа.

По официальной версии, штраф был выписан из-за того, что «Нафтогаз» не предоставил нужный пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таможенные правила.

Однако, по словам собеседников ЭП в правительстве, существует еще одна версия – политическая.

Якобы премьер Владимир Гройсман, который давно конфликтует с Коболевым, использовал ГФС как дополнительный инструмент в борьбе с главой «Нафтогаза» за контроль финансовых потоков НАК. Цель штрафа – испортить праздник газовой победы.

Есть ли объективные причины для выписки миллиардных штрафов «Нафтогазу» и его руководителю, в чем его обвиняет ГФС, и чем может закончиться налоговый спор, выясняла ЭП.

Поздравили с победой

Победа «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже и решение критической ситуации с дефицитом газа усилила политические позиции Андрея Коболева, обострила его конфликт с премьер-министром и политически сблизила с президентом.

В публичной плоскости это выглядело так: Коболев и президент обменивались заявлениями о победе и взаимной поддержке.

Премьер также поздравил главу «Нафтогаза», одновременно упрекнув его за неуплаченные дивиденды и промедление с реформой НАК, которая предусматривает разделение деятельности госкомпании.

«Теперь «Нафтогаз» может осуществить отложенный перевод в государственный бюджет своих доходов за прошлый год. Решение Стокгольма также убирает последние препятствия для демонополизации газового рынка, которая в последнее время несколько тормозилась», - написал премьер на своей странице в Фейсбуке 1 марта.

В этот же день Коболев получил сообщение от ГФС о штрафе на 8,3 млрд грн, который ему выписал руководитель Энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский.

В неформальных разговорах в Кабмине это решение получило политическое объяснение: в должности и. о. председателя ГФС работает соратник Гройсмана Мирослав Продан, и премьер подключил его к своему противостоянию.

Главе «Нафтогаза» подставил плечо Президент Петр Порошенко.

«Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства был поднят вопрос о штрафах «Нафтогазу». Президент обратился к генпрокурору и и. о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы», - заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Между тем Продан какой-либо конкретики по делу Коболева избегает. От разговора с ЭП он отказался и подчеркнул, что все написал на своей странице в Фейсбуке.

В соцсети он сначала пообещал «разобраться», а затем «дать правовую оценку» всем решениям по этому делу. «Если допущены какие-то злоупотребления, мы на этот факт отреагируем», - написал в. о. председателя ГФС.

ЭП удалось ознакомиться с протокольными решениями ГФС по делу Коболева, датированными апрелем 2017 года, а также с внутренней перепиской ГФС более поздних периодов.

Документы свидетельствуют, что круг знакомых с «делом Коболева» сотрудников ГФС был большим. В том числе это были представители офиса крупных плательщиков ГФС и Энергетической таможни.

Итак, позиция Продана выглядит странной: спор Коболева и ГФС продолжается почти год, им занимается не менее десятка налоговиков, но только после того, как ГФС оштрафовала главу НАК на 8,3 млрд грн, Продан обещает разобраться.

За что штраф

9 октября 2015 «Нафтогаз» и «Газпром» заключили дополнение к контракту купли-продажи газа в 2009-2019 годах. Это дополнение предусматривало поставки газа в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

«Нафтогаз» оформил периодические таможенные декларации на поставки газа в октябре и ноябре 2015 года.

В октябре 2015 через таможенную границу Украины было перемещено 2 млрд куб. м газа, в ноябре – 0,388 млрд куб. газа из РФ.

НАК не предоставил Энергетической таможни полный пакет документов для их растаможивания. Компания аргументирует это тем, что данный газ «зашел» в Украину через оккупированную территорию Донбасса.

С 1 января 2018 импортные операции НАК облагаются НДС. Таможенный кодекс предусматривает, что в случае неуплаты таможенных обязательств штраф составляет 300% неуплаченных платежей. С двух поставок эта сумма составляет 8,3 млрд грн.

Позиция Энергетической таможни ГФС совсем другая.

«Мы начали начислять НАК «Нафтогаз Украины» налоговые обязательства сразу с момента их возникновения – с января 2017 года. Переговоры о погашении этого долга тянутся с марта прошлого года» - рассказал руководитель Энергетической таможни Игорь Пиковский.

По его словам, наложив на «Нафтогаз» штраф на основании неуплаченных компанией таможенных платежей, налоговики выполнили юридическое действие, которое, по их мнению, отвечает нормам законодательства.

«Санкции применяются к НАК как юридическому лицу, а не персонально к Андрею Коболеву», - отметил Пиковский.

Также он говорит, что в штрафных санкциях нет поставок на оккупированную территорию.

«В письме «Укртрансгаза» Энергетической таможне четко написано: у них нет информации о поставках на оккупированную территорию с Платово и Прохоровки. Мы эти объемы газа и не учитывали. Мы посчитали таможенные обязательства и санкции в отношении тех объемов, которые они сами нам указали», - говорит Пиковский.

Упомянутое письмо «Укртрансгаза» есть в распоряжении ЭП. Оно датировано 4 сентября 2017.

В нем говорится о том, что в октябре и ноября 2015 года украинскую границу пересекло 2 млрд куб м и 0,388 млрд куб м российского газа.

«В ПАО «Укртрансгаз» отсутствует информация о поступлении природного газа через газоизмерительные станции Прохоровка и Платово, поскольку часть газопроводов, расположенных по этим ГИС, расположена на временно неконтролируемых территориях», - пишет «Укртрансгаз».

По словам Пиковского, вместо акта приема-передачи товара «Нафтогаз» мог предоставить складскую справку перевозчика с перечнем товаров на складе, которая является достаточным основанием для таможенного оформления, но не сделал этого.

Кроме того, говорит Пиковский, НАК мог обратиться за рассрочкой по уплате таможенных платежей, но таких обращений тоже не было.

Ни одним из этих вариантов Коболев воспользоваться не планирует.

«Нафтогаз Украины» собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе», - ответили ЭП в пресс-службе «Нафтогаза».