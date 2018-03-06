В течение двух недель в Киеве проверен 131 автобусный маршрут, выявлено 10 нелегальных автомобильных перевозчиков, сообщает пресс-служба КГГА.

На нарушителей Государственная служба Украины по безопасности на транспорте и Национальная полиция составили 203 акта, 103 протокола и выписали штрафов на общую сумму 44520 грн.

«Перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек. Водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схемы и график движения, нарушали правила дорожного движения. Мы обнаружили много автобусов в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. С такими перевозчиками мы будем расторгать договора, а маршруты выносить на конкурс, чтобы на их место пришли перевозчики, которые ответственно относиться к работе и будут заинтересованы предоставлять услуги качественно», - сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

Маршруты, которые были проверены в период с 19 февраля по 2 марта 2018: №№ 21, 35, 104, 108, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 165, 166, 171, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189. 191, 192, 193, 194, 198, 200-к, 201, 202, 203, 205, 208, 211, 212, 215, 215-к, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 239, 240, 241, 242, 249, 322, 401, 402, 405, 407, 408, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 427, 432, 434, 437, 439, 444, 445, 450, 452, 455, 457, 459, 461, 463, 464, 465, 470, 472, 474, 475, 476, 477, 485, 487, 491, 496, 497-к, 499, 500, 501, 502, 503, 507, 509, 510, 513, 518, 520, 525, 526, 528, 530, 539, 540, 542, 545, 546, 548, 550, 555, 557, 558, 559, 576, 577, 578, 581, 582, 587, 589, 590, 599, 600.

Напомним, 16 февраля в Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали 12 человек.

После этого власти Киева решили провести рейдовые проверкиавтомобильных перевозчиков.