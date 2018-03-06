Из-за халатности руководства «Нафтогаза» Украина оказалась на грани энергетического коллапса. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Очередной энергетический кризис в пик холодов, призывы чиновников экономить газ, перевод котельных на мазут, закрытые детсады и школы, критически низкая температура в домах ― эти события конца февраля ― начала марта окончательно развенчали миф об энергонезависимости Украины. А ведь в том, что Украина энергонезависима, евроинтеграторы уверяли украинцев не один год. Президент Украины, премьер-министры ― Яценюк, а за ним и Гройсман, чиновники НАК «Нафтогаз Украины» авторитетно заявляли: страна больше не покупает российский газ», — пишет политик в своей статье для «Сегодня».

По его словам, Украина не только зависима, но еще и крайне уязвима из-за бесконечных «газовых войн» между Киевом и Москвой. Медведчук напомнил, что именно по инициативе Киева в 2006-м было разорвано газовое соглашение с «Газпромом» от 2004 года, согласно которому для Украины до 2009 года была установлена фиксированная цена на российский газ ― $50 за тысячу кубометров, а в конце 2007-го был подписан очередной контракт с фиксированной ценой в $179,5 за тысячу кубометров, который должен быть действовать до 2028 года.

«Однако и этот контракт по инициативе Киева был расторгнут. В результате Украина получила крайне невыгодный контракт 2009 года с ценой $350 за тысячу кубометров. Могу авторитетно заявить: именно «газовые войны», которые начинал Киев и всегда проигрывал, стали причиной нынешней критической ситуации в энергетическом комплексе», — заявил лидер «Украинского выбора».

Он указал, что для того, чтобы не допустить энергетического коллапса, Киеву пришлось закупать необходимые объемы газа в Европе по цене «от 250–300 до 500 долларов» вместо $238,55 за тысячу кубометров, как это было предусмотрено контрактом с «Газпромом». «И здесь возникает закономерный вопрос: а кто будет нести ответственность за эту переплату?.. И это только один аспект проблемы. Не менее важно понимать, по чьей вине Украина оказалась на грани энергетического коллапса», — указал политик.

Так, в 2017-м регулярно появлялись бравурные сообщения «Укртрансгаза» о том, как Украина с опережением графика наполняет подземные хранилища. Сейчас очевидно, отметил Медведчук, что это был чистой воды пиар. Кроме того, «Нафтогаз» не подписал дополнительное соглашение с «Газпромом», что является обязательным требованием.

«Из-за халатности руководства «Нафтогаза», стремления заниматься политикой, а не выстраиванием взаимовыгодных отношений со своими партнерами Украина все больше и все чаще переплачивает за газ. А чего ждать украинцам следующей зимой? Да того же самого. Ведь никто из виновников кризиса не понес ответственности!» — подчеркнул Медведчук.