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Григорий Суркис не сможет переизбраться в руководящие органы УЕФА, поскольку не получил поддержки национальной футбольной ассоциации. По итогам голосования, прошедшего на заседании исполкома Федерации футбола Украины, кандидатом в члены исполкома УЕФА избран действующий президент ФФУ Андрей Павелко. Его кандидатуру поддержали 33 коллективных члена ФФУ из 43. Суркис не смог заручиться поддержкой ни одной областной федерации и других коллективных членов ФФУ.

Таким образом, примерно через год Суркису придется распрощаться со своей должностью в УЕФА. После поражения в голосовании на исполкоме ФФУ Григорий Суркис потерял даже малейшие шансы на переизбрание в Исполком УЕФА. Ведь согласно новым правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, все претенденты на руководящие должности в УЕФА должны занимать активные посты (президент, вице-президент, генеральный секретарь) в своих национальных ассоциациях.
ForUm

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