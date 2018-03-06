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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» решила открыть свое представительство в Мюнхене (Германия).

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Согласно сообщению, представительство будет открыто для представления и защиты интересов «Нафтогаза» в Германии, Австрии и Швейцарии.

Ранее «Нафтогаз» решил ликвидировать свое представительство в Москве из-за отсутствия целесообразности дальнейшего существования.

В НАК считают, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году с НАК «Нафтогаз Украины», поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.
ForUm

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