Апелляционный суд Харьковской области направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

«Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела», - отметил адвокат.

По его словам, в Орджоникидзевском райсуде дело еще не распределено между судьями: «Поэтому нельзя сказать, когда именно состоится первое подготовительное заседание».

«В любом случае суд приступит к рассмотрению материалов дела. Также будет решен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения, так как прежняя – домашний арест с браслетом – закончилась 13 января», - добавил адвокат.

Что касается неявки адвокатов Штепы и самой обвиняемой на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Харьковской области, то, сказал Тананакин, это необязательно: «Ничто не мешает суду рассмотреть вопрос об избрании нового суда в наше отсутствие».

Напомним, 7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

22 января Октябрьский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, так и не избрал для нее меру пресечения, хотя прежняя – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января. Дело в том, что председательствующий судейской коллегии Владимир Курило взял самоотвод: его отец, тоже судья, уже принимал участие в рассмотрении дела Штепы.

По словам адвоката Александра Шадрина, сразу после отвода судьи Штепа уехала в Славянск, поскольку «до решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома».

17 января Апелляционный суд Харьковской области избрал для рассмотрения дела Штепы Октябрьский райсуд Харькова. Это 4-й по счету суд, где дело Штепы рассматривают с самого начала в 5-й раз.

1 марта Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе двух членов судейской коллегии – девятой по счету.

Защита Штепы сомневается, что судебный процесс продвинется: в марте-апреле по указу Президента Украины все районные суды будут ликвидированы, вместо них создадут окружные суды, и Апелляционному суду Харьковской области придется вновь решать вопрос о подсудности дела Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и создании террористической группы.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.