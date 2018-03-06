Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует затягивание процесса подготовки ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде из-за внесения большого количества поправок.

Об этом он сказал на международной конференции «Реформа парламента: ретроспектива и перспективы», сообщает Укринформ.

«У нас впереди очень амбициозная повестка дня. Это антикоррупционный суд, и почему-то у меня есть подозрение, что мы также там получим несколько тысяч поправок, чтобы максимально затянуть процесс его рассмотрения», - отметил председатель ВР.

Кроме того, он напомнил, что парламент должен рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, в который внесены около 4400 поправок, а также принятие законопроекта о национальной безопасности и обороне. В повестке дня также принятие ряда законопроектов, включенных в список приоритетных и законодательных инициатив, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

В этом контексте Парубий подчеркнул, что для выполнения этих амбициозных планов парламента необходимо находить консенсус для решения спорных моментов. При этом он отметил, что основой сотрудничества фракций в парламенте должен быть «Диалог Жана Моне», идея введения которого возникла во время «украинской недели» в Европарламенте в Брюсселе в марте 2016 года. Для достижения консенсуса между председателем ВР и главами всех фракций и депутатских групп был основан процесс, известный как «Диалог Жана Моне». Парубий подчеркнул, что эта инициатива будет актуальной для украинского парламента и далее.

«Уверен, что следующие этапы нашего сотрудничества очень актуальны и сегодня также, когда опять есть попытка разбалансировать украинский парламент, когда опять есть попытки вбросить конфликты в украинский парламент. Это будет очередной этап, когда председатели фракций смогут совместно принимать решения и составлять план ближайшей деятельности», - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.