В Европейской комиссии констатируют, что транзит российского газа в страны ЕС осуществляется в нормальном стабильном режиме.



Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Анна-Каиса Итконен сегодня на брифинге в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, существует ли беспокойство по транзиту российского газа через территорию Украины в связи с двусторонним конфликтом, она сказала: «На данный момент, в соответствии с информацией, которой располагает Комиссия, потоки газа в ЕС стабильные и нормальные».

Пресс-секретарь также отметила, что Еврокомиссия готова помочь способствовать переговорам между Украиной и Россией, если «обе стороны будут об этом нас просить».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.