Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По состоянию на 1 марта граждане подали почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и Киеве.

«Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц фиксируется по Киеву - 291 человек, или 40% от общего количества», - сообщили в ГФС.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн грн и военного сбора – 31 млн грн.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тыс. граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возвращению налога на доходы физических лиц в сумме – 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49% больше, чем за прошлый год.