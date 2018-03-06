Генеральный штаб Вооруженных сил Украины прогнозирует назначение командующего Объединенных сил 6-7 марта. Об этом на брифинге сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.

Он сообщил, что Генштаб подал Президенту Петру Порошенко кандидатуру командующего, и в ближайшее время Президент ее утвердит, сообщают Українські Новини.

«Это будет скоро. Возможно, сегодня – завтра», - заявил Бобров.

По его словам, кандидатом является боевой генерал, который длительное время командовал военным подразделением в зоне АТО.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко.

24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.