Генеральный штаб Вооруженных сил Украины прогнозирует назначение командующего Объединенных сил 6-7 марта. Об этом на брифинге сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.
Он сообщил, что Генштаб подал Президенту Петру Порошенко кандидатуру командующего, и в ближайшее время Президент ее утвердит, сообщают Українські Новини.
«Это будет скоро. Возможно, сегодня – завтра», - заявил Бобров.
По его словам, кандидатом является боевой генерал, который длительное время командовал военным подразделением в зоне АТО.
Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.
20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко.
24 февраля закон вступил в силу.
Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
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