Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать действия полицейских и бойцов Нацгвардии во время демонтажа палаточного городка под Верховной Радой.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Amnesty International требует провести быстрое, эффективное и беспристрастное расследование событий под Верховной Радой 3 марта 2018, которое позволит проанализировать пропорциональность использования силы в отношении вооруженных демонстрантов и расследовать сообщения о чрезмерном, неизбирательном и произвольном использовании силы против мирных демонстрантов и журналистов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии», - говорится в нем.

В организации подчеркнули, что любое применение силы в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также непропорциональное применение силы против вооруженных демонстрантов недопустимо.

«В случае необходимости применения силы сотрудники правоохранительных органов должны действовать в строгом соответствии с законом и международными обязательствами Украины в сфере прав человека. В частности, не применять силу произвольно и неизбирательно, и вообще свести применение силы к необходимому минимуму. Закон Украины запрещает сотрудникам полиции наносить удары дубинками по голове, шее, ключичной области, половым органам, пояснице (копчике) и в живот», - напомнили в Amnesty International.

Кроме того, несколько журналистов пожаловались на препятствование их профессиональной деятельности и применение силы против них. Так, против журналиста Сергея Нужненко был применен газовый баллончик, когда он снимал действия полиции под Верховной Радой. Сотрудник полиции подошел к Нужненко со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо. В результате журналист получил химический ожог глаз.

Другой журналист, Богдан Кутепов, сообщил о том, что сотрудник полиции ударил его по ноге и препятствовал выполнению его профессиональных обязанностей, выведя его за периметр палаточного городка.

«Призываем руководство государства немедленно отреагировать на ситуацию», - подчеркнули в организации.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.

Во время разгона пострадали несколько журналистов. В частности, корреспонденту Радио Свобода Сергею Нужненко один из полицейских брызнул в глаза слезоточивым газом.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими.