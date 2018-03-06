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Президент Петр Порошенко призывает Верховную Раду как можно скорее принять закон об антикоррупционном суде. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы запускаем огромный антикоррупционный пакет. Прежде всего, мы представили абсолютно независимую антикоррупционную инфраструктуру, Национальное антикоррупционное бюро», - отметил он.

Президент также отметил, что НАБУ абсолютно независиме, потому что сейчас открыты уголовные дела против ряда министров, руководителей правительственных учреждений, чиновников из регионов, членов парламента, включая членов правящей коалиции. По его словам, по 1692 коррупционным делам получено решение украинского суда только в течение 2017 года.

Порошенко особо акцентировал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде, инициированный им. «Мы почти конституционное большинство в поддержку моей инициативы», - отметил он.

Президент напомнил, что инициировал обращение к Венецианской комиссии по этому проекту закона. «Венецианская комиссия заявила, что он (закон. - Ред.) должен соответствовать национальному законодательству», - отметил он.

Президент также отметил, что рассчитывает на компромисс между парламентариями и международными организациями. «И теперь, когда парламент поддерживает мой президентский проект закона почти конституционным большинством, мы имеем возможность для (его. – Ред.) обсуждения в парламенте. И я абсолютно счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и найдут определенный компромисс», - также отметил он.

Президент отметил, что голосование за этот законопроект было поддержано всеми нашими международными партнерами: «Это был тест, мы имеем достаточно политической воли».

В то же время Порошенко подчеркнул, что категорически против того, чтобы подготовка законопроекта ко второму чтению заняла несколько месяцев. «По правилам украинского Парламента мы имеем две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, что парламент имел мало времени для анализа всех поправок, нахождения компромисса и голосования. И моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии», - подчеркнул Глава государства.

«Мое единственное требование - Конституция. Почему? Потому что я - гарант Конституции. И против того, чтобы на следующий день любой мог прийти в Конституционный суд и приостановить этот закон. Это было бы катастрофой», - сказал Порошенко.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. 
ForUm

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