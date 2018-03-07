Коммунальное предприятие «Киевреклама» начало демонтаж незаконной «рекламы на колесах» в столице. Об этом сообщает управление по вопросам рекламы КГГА.

«Вчера состоялся первый демонтаж незаконной передвижной рекламы силами нашего коммунального предприятия. Демонтированы три рекламные площади с «газелей» на улице Бассейной. Это первый демонтаж такой рекламы силами КП «Киевреклама» и второй в городе вообще – недавно были демонтированы три рекламных средства силами КП «Киевблагоустройство», - сообщил глава управления по вопросам рекламы Александр Смирнов.

Всего в столице около 45 таких передвижных рекламных средств, которые также будут демонтированы.

«Отдельная благодарность Управлению патрульной полиции в городе Киеве и его начальнику Юрию Зозуле за сотрудничество с нашим КП и помощь, их сотрудники обеспечивали безопасность и порядок во время демонтажа. Что же касается владельцев этих рекламных «тачанок», то им следует понять, что незаконному бизнесу в Киеве не место, поэтому пусть ведут рекламный бизнес, используя законные и разрешенные форматы рекламных средств. А рекламодателям стоит пересмотреть отношение к продвижению своей продукции и услуг и прекратить поддерживать незаконный бизнес, поскольку размещение на этих незаконных «тачанках» - это и ваш имидж и репутация», - добавил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Напомним, в апреле 2017 года Киевсовет принял новые Правила размещения внешней рекламы, а в декабре 2017 завершена работа над Схемой размещения наземной рекламы.

Такой формат рекламных средств как «брендмобиль» не предусмотрен среди определенных разрешенных форматов.

Согласно этим документам также запрещается размещать рекламу: на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе 10 м к перекресткам улиц и пешеходным переходам и остановам; ближе 20 м к транспортным развязкам; ближе 50 м к железнодорожным переездам.

Также в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от размера конструкций – между наименьшими форматами – ситилайтами – 40 метров и так далее до 150 метров между большими форматами.

Новые правила включают, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров, уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не будут больше препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.

Благодаря внедрению Схемы размещения наземной рекламы до конца 2018 количество наземных рекламных конструкций уменьшится с 7300 до 4390 единиц.