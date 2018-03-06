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Киевский общественный транспорт курсирует с отклонением от графика в связи с большим количеством ДТП, сообщает «Киевпастранс».

«С 10:00 введено оперативное положение №2 – курсирование с отклонением от графика до 25 мин. – на всех маршрутах общественного транспорта в связи с ДТП и, как следствие, большим скоплением транспорта на дорогах», - говорится в сообщении.

На троллейбусных маршрутах 3, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 38. 40, 40к - ОП №3 – отклонение от графика более 25 мин.
ForUm

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