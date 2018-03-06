На пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину 1930 года рождения. Его с переломом ноги и сотрясением головного мозга доставили в больницу. Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение объявить о завершении кризисной ситуации в энергетике.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, заявил зампред правления компании Александр Медведев.

Операция Объединенных сил, предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса, не исключает одновременного проведения антитеррористической операции, заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом.

Мать россиянина Виктора Агеева, приговоренного к 10 годам тюрьмы за участие в террористической организации на Донбассе, призывает президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, а также лидеров ЕС содействовать ускорению обмену пленными между Москвой и Киевом.

В Сирии при заходе на посадку разбился российский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 российских военных, все погибли.

Оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в конкурсе на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell – 1 лот, общая сумма стоимости лицензий составила 5,434 млрд гривен.





В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В Бердичеве Житомирской области погибли восемь человек, которые находились в одном доме.

Министерство здравоохранения снова отстранило Екатерину Амосову от должности ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца.

В центре Киева на улице Лютеранской, 30 неизвестный убил мужчину. По данным СМИ, погибший – директор предприятия «AQ Пластик» Сергей Захарчук.

В Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и молодой женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери. Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.