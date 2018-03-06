Как обмен задержанными пограничниками повлияет на выполнение Минских соглашений анализирует в своем блоге политолог Петр Олещук.

По мнению политолога, в последнее время украинская власть демонстрирует две противоречивые манеры поведения.

«С одной стороны, отдельные действия украинской власти вполне можно трактовать как попытки выхода за рамки Минских соглашений. В частности, в этом контексте можно трактовать принятие закона «Об особенностях обеспечения государственного суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - считает Петр Олещук.

«Другая тенденция – это выразительные попытки «перезагрузить» Минские соглашения с помощью активных действий в плоскости гуманитарных проектов, которые воплощает спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера В.Медведчук, который ведет активную деятельность по обмену пленных. Тут достаточно вспомнить последний масштабный обмен 27 декабря 2017 года по формуле «306 на 74», который стал настолько значимым информационным поводом, что к нему пытались «прицепиться» большинство известных политиков», - поясняет политолог.

Петр Олещук напоминает, что президент Порошенко на своей пресс-конференции 28 февраля прямо назвал самого эффективного переговорщика, способного решать вопросы с РФ на высшем уровне.

«Показательно, что за день до обмена пограничников президент Порошенко во время пресс-конференции впервые публично назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком», подчеркнув, что именно благодаря его прямому контакту с В.Путиным происходят успешные обмены пленными и осужденными. А 2 марта пресс-секретарь российского президента Д. Песков подчеркнул его решающую роль, рассказав СМИ, что Медведчук договорился об обмене пограничников во время визита в Москву 22 февраля этого года», - напоминает Олещук.

Петр Олещук считает, что обмен пограничников Б.Марцоня и И.Дзюбака на В.Кузнецова и А.Кулуба следует рассматривать как попытку «перезагрузить» выполнение «Минских соглашений». По итогам обмена политолог предлагает сделать несколько выводов.

«Во-первых, деятельность по «перезагрузке» Минских соглашений продолжается, и происходит это, по меньшей мере, при молчаливом согласии украинской власти.

Во-вторых, гуманитарный вектор этой деятельности является неизменным.

В-третьих, эта деятельность имеет выразительные тенденции к выходу за формальные рамки «Минских соглашений» со всеми возможными последствиями», - резюмировал политолог.