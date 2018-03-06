также в разделеПроисшествия
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы Счастья 33
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 41
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 127
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 143
В Польше избили украинца из-за его национальности 77
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 116
В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА 60
На Черкасчине горел монастырь: погибла служительница 45
Штаб: Боевики практически сразу сорвали «весеннее» перемирие 84
Боевики перед «весенним» перемирием применили танки и тяжелые минометы 117
В Подмосковье разбился автобус с украинцами: один погиб 37
В Кривом Роге обрушилась крыша на предприятии, погиб мужчина 54
На Харьковщине спасли девочку из-под двухметрового слоя снега 84
Сутки в АТО: 8 обстрелов, один военный погиб, двое – ранены 33
В Украине из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта 71
Боевики дважды обстреляли силы АТО из минометов, потерь нет 35
В Херсоне осквернили мемориал Героев Небесной сотни 107
Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 городов Донетчины 84

В Донецкой области в результате прорыв водовода населенные пункты Докучаевск, Еленовка и близлежащие поселки на временно неконтролируемой территории остались без водоснабжения. Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц . 

«В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселков (неконтролируемая территория) отсутствует», – говорится в сообщении.

По данным министерства, ремонтные работы запланированы на 18:00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги