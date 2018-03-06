В Донецкой области в результате прорыв водовода населенные пункты Докучаевск, Еленовка и близлежащие поселки на временно неконтролируемой территории остались без водоснабжения. Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц .

«В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселков (неконтролируемая территория) отсутствует», – говорится в сообщении.

По данным министерства, ремонтные работы запланированы на 18:00.