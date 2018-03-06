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Экс-полковник Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля мог быть отравлен специфическим анестетиком фентанилом.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишут сразу несколько авторитетных британских изданий, сообщает УНИАН.

Так, например, подобную версию выдвигает The Guardian.

При этом издание The Times пишет, что версия отравления фентанилом рассматривается, однако не является основной.

Фентанил (Phentanylum) - опиоидный анальгетик. Применяется главным образом как анальгетик в анестезиологии. Ранее широко применялся для нейролептаналгезии в сочетании с нейролептиками, в составе комбинированного препарата «таламонал».

Длительное употребление фентанила чревато развитием наркомании, причём токсическое действие этого препарата более разнообразно по сравнению с морфином, поскольку по своей химической структуре он имеет с ним мало общего. Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее.

Фентанил чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, может быть выкурен или принят интраназально.

Напомним, вечером 5 февраля поступили сообщения, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и молодой женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

Между тем часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улицы. «Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.
ForUm

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