Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена увеличить тарифы на хранение газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) на 73,5% до 194,28 гривен/тыс. куб. м. Соответствующий проект решения был принят на заседании комиссии во вторник.

После этого проект решения будет вынесен на общественные слушания, сообщают Українські Новини.

В частности, НКРЭКУ намерена увеличить тариф на закачку газа в ПХГ на 95,7% - с 32,9 гривен/тыс. куб. м до 64,4 гривен/тыс. куб. м в сутки, на отбор - на 104% - с 32,9 гривен/тыс. куб. м до 67,1 гривен/тыс. куб. м в сутки, на хранение - на 35,4% - с 0,127 гривен/тыс. куб. м до 0,172 гривен/тыс. куб. м в сутки (все цены указаны без НДС).

Таким образом, общий тариф за хранение может увеличиться на 73,5% со 112 гривен/тыс. куб. м до 194,28 гривен/тыс. куб. м.

Кроме того НКРЭКУ намерена установить коэффициенты к тарифам на индивидуальные услуги.

Для доступа на месяц коэффициент может быть установлен на уровне 1,1, на сутки вперед - на уровне 1,2.

В июне 2017 года «Укртрансгаз» создал на базе 10 газохранилищ «таможенный склад», что позволит трейдерам 3 года хранить природный газ в украинских подземных хранилищах газа без проведения процедуры растаможки.

Сеть «Укртрансгаза» состоит из 38,55 тыс. км газопроводов, пропускная способность - 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.

«Укртрансгаз» оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО «Укртрансгаз» принадлежит Национальной акционерной компании «Нефтогаз Украины».