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Старобельский районный суд Луганской области продлил до 3 мая включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«05.03.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в ходе судебного разбирательства судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ефремова до 3 мая включительно.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

 
ForUm

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