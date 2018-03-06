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Украинский олигарх Александр Онищенко заключил соглашение с Министерством юстиции США. Бывший нардеп расскажет американским прокурорам о коррупционных схемах влиятельных украинских политиков. Такую информацию в понедельник обнародовало американское русскоязычное издание Forum Daily.

Группа сотрудников ФБР и Минюста чартерным рейсом прилетели в испанский Мадрид, куда от украинского правосудия сбежал Онищенко. Миллиардер уже подписал договор с федеральным прокурором США.

Издание утверждает, что за коррупционные схемы украинских политиков Онищенко обещали политическое убежище в Соединенных Штатах. Сам экс-нардеп уже назвал Нью-Йорк своим любимым городом. Можно предположить, что именно там миллиардер и осядет, сообщает «Український інтерес».

Напомним в Украине бывшего регионала Александра Онищенко обвиняют в организации коррупционной «газовой» схемы.

Подконтрольные Онищенко предприятия добывали газ по договорам совместной деятельности с госкомпанией «Укргаздобыча». Через фиктивные бирже сбывали топливо по цене значительно ниже себестоимости фирмам-посредникам. А те - в несколько раз дороже продавали его на рынке. Заработанные средства дельцы выводили за рубеж.

Таким образом экс-нардеп нанес государству 3 миллиарда убытков. На родине Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы.
ForUm

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