также в разделеПолитика
У Путина исключают ввод миротворцев на Донбасс без согласования с ОРДЛО 20
Зеркаль: РФ восприняла проигрыш «Газпрома» как пощечину от Украины 102
Порошенко: В ЕС не должны позволить РФ использовать «газовый шантаж» 81
Порошенко просят наградить Коболева «за победу в войне» 64
7 нардепов пропустили все заседания Рады в феврале 32
Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии до конца года 60
МИД Польши отреагировало на антипольский марш во Львове 114
Климкин: У нас есть юридические механизмы, чтобы заставить «Газпром» заплатить долг 92
ЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева и продлил против Януковича 36
В РФ ответили на призыв Волкера ликвидировать «Л/ДНР» 184
Порошенко о поставках газа: Кризис позади 178
США продлили санкции против России 59
Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley 210
Порошенко: «Газпром» заплатит Украине все до последней копейки 146
Порошенко: Газовый контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке 115
Порошенко подписал закон о приватизации: россияне участвовать не будут 81
Янукович уверяет, что лично не оплачивал услуги Манафорта 26
Фомин: В обмене пограничников Медведчук выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина 50

Глава политической партии «За Життя» Вадим Рабинович заявил, что Виктор Медведчук является самым эффективным менеджером для ведения переговоров с Россией.

«Сегодня президент признал, что единственный, кто эффективно ведет переговоры, — это Медведчук. Спасибо ему еще раз большое! Кстати, 2 пограничника, освобожденные на днях, это тоже заслуга работы вот такого удачного тандема, где Порошенко с Медведчуком нормально сотрудничают с Россией по поводу освобождения наших детей. Хорошо это или плохо?.. Конечно, хорошо», — сказал Рабинович в эфире «112 Украина».

Также он заявил, что через Медведчука необходимо вести переговоры с Россией по поводу украинской газотранспортной системы.  «Дорогие экономисты, если вы считаете, что Медведчук самый хороший переговорщик с Россией, задумайтесь сегодня не только о пленных. Задумайтесь о том, что в 2020 году наша труба, которая составляет одно из национальных богатств Украины, придет в абсолютную негодность и никому не будет нужна. Надо сегодня начинать аккуратно вести переговоры через того (Медведчука. — Ред.) по совместной эксплуатации или какому-то выходу по трубе. Иначе в 2020 году мы получим национальный металлолом и будем петь над ним гимн», — подчеркнул политик.

Кроме того, он поблагодарил Медведчука за работу по  освобождению пленных. «Господин Медведчук, мы с Вами 1,5 года работаем над освобождением Карпюка. Я сейчас с женой его встречался... Я понимаю, что тяжело, сложно, но давайте постараемся! Давайте вместе еще чуть надавим и вернем Николая Карпюка домой», — отметил Рабинович.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги