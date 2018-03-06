Глава политической партии «За Життя» Вадим Рабинович заявил, что Виктор Медведчук является самым эффективным менеджером для ведения переговоров с Россией.

«Сегодня президент признал, что единственный, кто эффективно ведет переговоры, — это Медведчук. Спасибо ему еще раз большое! Кстати, 2 пограничника, освобожденные на днях, это тоже заслуга работы вот такого удачного тандема, где Порошенко с Медведчуком нормально сотрудничают с Россией по поводу освобождения наших детей. Хорошо это или плохо?.. Конечно, хорошо», — сказал Рабинович в эфире «112 Украина».

Также он заявил, что через Медведчука необходимо вести переговоры с Россией по поводу украинской газотранспортной системы. «Дорогие экономисты, если вы считаете, что Медведчук самый хороший переговорщик с Россией, задумайтесь сегодня не только о пленных. Задумайтесь о том, что в 2020 году наша труба, которая составляет одно из национальных богатств Украины, придет в абсолютную негодность и никому не будет нужна. Надо сегодня начинать аккуратно вести переговоры через того (Медведчука. — Ред.) по совместной эксплуатации или какому-то выходу по трубе. Иначе в 2020 году мы получим национальный металлолом и будем петь над ним гимн», — подчеркнул политик.

Кроме того, он поблагодарил Медведчука за работу по освобождению пленных. «Господин Медведчук, мы с Вами 1,5 года работаем над освобождением Карпюка. Я сейчас с женой его встречался... Я понимаю, что тяжело, сложно, но давайте постараемся! Давайте вместе еще чуть надавим и вернем Николая Карпюка домой», — отметил Рабинович.