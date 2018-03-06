Поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на 27 февраля переквалифицировали в теракт.

Об этом заявила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Виктория Попович, сообщает Укринформ.

«В Ужгородском горрайонном суде избирают меру пресечения двум жителям Кропивницкого, подозреваемым в подрыве офиса ОВЗК в Ужгороде 27 февраля. Дело рассматривают в Ужгороде, поскольку именно здесь было осуществлено правонарушение», – отметила она.

Пресс-секретарь сообщила, что прокуратура просит для обоих обвиняемых избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. «Инкриминируют им умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, также вчера к делу прибавили новую квалификацию преступления - а именно теракт», - сказала Попович.

По ее словам, по делу продолжается досудебное расследование. Подозреваемых уже допросили следователи. Теперь мотивы подрыва ими офиса ОВЗК не разглашают.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания. Пострадавших нет.

Изначально по факту поджога полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком. Ранее в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.