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Иран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20 процентов урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом в понедельник, 5 марта, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, сообщает DW.

Для производства ядерных вооружений необходим 80-90-процентный уран.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.

Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) официально объявили о достижении Всеобъемлющего плана совместных действий, который призван закрыть «ядерное досье» Тегерана.

18 октября 2015 года соглашение по ИЯП формально вступило в силу.
ForUm

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