В феврале Президент Украины Петр Порошенко получил 915 266 тысяч гривен в виде процентов по вкладам в ПАО «Международный инвестиционный банк».

Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает УНИАН.

Соответствующие изменения в электронную декларацию Президент Украины внес в понедельник, 5 марта.

Согласно опубликованной в декларации информации, Порошенко получил проценты по трем вкладам – 100 тысяч 074 гривни, 283 тысячи 543 гривни и 531 тысяча 643 гривни.

Как ранее сообщал ForUm, Президент 5 февраля задекларировал 1 052 561 гривну доходов от вкладов в МИБ.