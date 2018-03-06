Вчера, 5 марта, на оккупированной территории Донецкой области на блокпосте боевик из автомата целился в патрульный автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В 12:55, двигаясь с запада на восток по дороге в н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя), патруль СММ (в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях) увидел вооруженного автоматом (АК-74) мужчину в одежде военного типа, стоявшего на блокпосте вооруженных формирований, который расположен на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат непосредственно на первый автомобиль миссии, находившийся в тот момент примерно в 120 метрах к западу от блокпоста», – говорится в сообщении.

СММ отметили, что, приблизившись на расстояние примерно 100 метров западнее блокпоста, команда миссии увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль. Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: «Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять». При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле», – подчеркнули в мисмии.

Также сообщается, что патруль миссии незамедлительно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе.