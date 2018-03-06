За минувшие сутки боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато, до этого, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие», – говорится в сообшении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что в результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем медицинской помощи.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.