также в разделеПроисшествия
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 95
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 121
В Польше избили украинца из-за его национальности 75
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 87
В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА 60
На Черкасчине горел монастырь: погибла служительница 44
Штаб: Боевики практически сразу сорвали «весеннее» перемирие 84
Боевики перед «весенним» перемирием применили танки и тяжелые минометы 117
В Подмосковье разбился автобус с украинцами: один погиб 34
В Кривом Роге обрушилась крыша на предприятии, погиб мужчина 54
На Харьковщине спасли девочку из-под двухметрового слоя снега 83
Сутки в АТО: 8 обстрелов, один военный погиб, двое – ранены 33
В Украине из-за непогоды обесточены 33 населенных пункта 71
Боевики дважды обстреляли силы АТО из минометов, потерь нет 35
В Херсоне осквернили мемориал Героев Небесной сотни 107
Из-за непогоды без воды остались Мариуполь и еще 8 городов Донетчины 84
В зоне АТО за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь 36
В Сумах в супермаркет бросили две гранаты и «коктейль Молотова» 201

За минувшие сутки боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато, до этого, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие», – говорится в сообшении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что в результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем медицинской помощи.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги