Российский «Газпром» рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной.



Об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа «Газпрома» в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа. В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых «Газпромом» альтернативных маршрутов В базовом сценарии S&P не ожидает значительных перебоев в поставках «Газпрома» в Европу, где компания занимает 34 процента рынка.

«Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов», - говорится в отчете.

Транзитный контракт «Газпрома» с Украиной действует до конца 2019 года. К этому сроку Газпром рассчитывал построить трубопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, чтобы сократить транзит через украинскую территорию. «Мы думаем, что у Евросоюза станет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся», - цитируют журналисты слова аналитика S&P Александра Грязнова.

В агентстве отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта российского газа в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей», - отмечается в отчете агентства.

S&P, при этом, будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности российской стороны.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.