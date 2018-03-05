НАК «Нафтогаз Украины» требует от российского «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у Украины есть юридические механизмы, чтобы заставить «Газпром» выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации «Нафтогазу» 2$,56 млрд.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» и прекратить поставки газа вызвали обеспокоенность и раздражение в Германии и Европе.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер Сегодня заявил, что компания направила НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. «Нафтогаз» подтвердил получение данного уведомления.

Страны Северной Европы не должны позволить РФ использовать инструменты «газового шантажа» против Европейского Союза и Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с министром обороны Королевства Швеция Петером Хултквистом.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в России до 12 марта 2018 года.

Также «Нафтогаз» усилил охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража.

На Донбассе вступило в силу очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.

В то же время в пресс-центре штаба АТО сообщили, что боевики фактически сразу же его сорвали.

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

В свою очередь глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатор поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья – житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ.

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Евросоюз официально продлил еще на год санкции против экс-президента Виктора Януковича и еще 12 человек за злоупотребление государственными средствами.

На недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в причастности к растрате 14 миллионов гривен при приобретении рюкзаков для Национальной гвардии, наложили повторный арест.

Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в пытках на 15 марта.

Под судом собрались «титушки», представители «Национальных дружин» и С14.

Активисты националистических организаций устроили Крысину на выходе из суда «коридор позора».

Фото: «Украинская правда»

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили боевика «ДНР», который оказался гражданином России.