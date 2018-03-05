В центре оккупированного Донецка вблизи спортивного комплекса «Олимпийский» произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает подконтрольное боевикам «Донецкое агентство новостей».
«Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на проезжей части улицы Артема напротив «Олимпийского».
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