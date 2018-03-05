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Полицейский, который применил слезоточивый газ против журналиста во время разгона палаточного городка возле Верховной Рады 3 марта, временно не будет участвовать в массовых акциях. Об этом в эфире Громадського радио сказал начальник управления патрульной полиции города Киева Юрий Зозуля.

«До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправдания полицейского», - пояснил Зозуля.

Он опроверг информацию о том, что полицейский ранее служил в спецподразделении милиции «Беркут». По словам Зозули, это - патрульный полицейский.

Зозуля отметил, что провел личную беседу с вышеупомянутым полицейским.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент. После этого будет решено, будет ли применено какое-то наказание для полицейского.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. 

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.

Во время разгона пострадали несколько журналистов. В частности, корреспонденту Радио Свобода Сергею Нужненко один из полицейских бырзнул в глаза слезоточивым газом.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими.
ForUm

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