Министр внутренних дел Арсен Аваков подал исправленную годовую декларацию, в которой заработная плата его жены увеличена на полмиллиона гривен.

Декларация главы МВД обнародована в Едином госреестре деклараций.

Согласно опубликованным данным, Инна Авакова в 2017 году получила 847 871 гривен зарплаты от «Avitalia S.R.L» (декларация от 5 марта 2018 года), сообщает «Украинская правда».

В предыдущей декларации, обнародованной 26 февраля 2018 года, говорилось о 304 124 гривен. Эти деньги указаны как «заработная плата, полученная по совместительству».

Корпоративные права «Avitalia S.R.L» на 100% принадлежит Арсену Авакову, он также декларировал дивиденды от этой компании.

Таким образом, суммарный доход жены главы МВД за год составил 57 520 426 гривен, большая часть из которых, 55,8 миллионов гривен, Авакова получила от продажи доли телеканала «Эспрессо».

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривен общего дохода за 2017 год. Таким образом, его жена получила доход в 53 раза больше мужа.

Как известно, журналисты издания «Наші гроші» нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму «Ferdico S.R.L», которую поглотила его фирма «Avitalia S.R.L».

Аваков заявлил, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.