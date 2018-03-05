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В доме на Киевщине полиция обнаружила плантацию элитной конопли.

По данным пресс-служба облглавка, Макаровская полиция получила информацию от жителей села Комаровка, которые рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей.

Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто не проживал постоянно, однако наведывались хозяева каждый третий день. Каждый раз после таких визитов люди испытывали недостаток питьевой воды.

В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска дома полицейские обнаружили посевы элитной конопли.

По словам специалистов, получали незаконный урожай с достаточно дорогих семян, происхождение которого устанавливается. Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания:  конопля в горшках – от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника – по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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