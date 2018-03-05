Из 111 задержанных в субботу, 3 марта, под Верховной Радой жителей палаточного городка 15 имели удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«Удостоверение УБД имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение «инвалид войны» - имели еще 2 задержанных»,- написал он в Facebook.

Составлены административные материалы на четырех человек (женщины), среди которых не было УБД.

Объявлено о подозрении в совершении уголовного производства по ст. 296 УК «Хулиганство» (события под ВР 27.02.2018 г.) одному человеку – УБД.

Один из УБД находился в розыске по Святошинскому УП по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины от 29.05.2015 года.

Среди всех задержанных УБД семь ранее служили в батальоне НГУ «Донбасс».

По словам Шевченко, среди сотрудников полиции, Национальной гвардии и ГосЧС, которые несли службу под ВР утром 3 марта, было по меньшей мере несколько сотен участников боевых действий.

Напомним, в субботу, 3 марта, утром по решению суда полиция провела следственные действия возле Верховной Рады, во время которых было изъято 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

По информации полиции, более 100 человек задержаны.

Позже в МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими.