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Ночью в Броварах произошла стрельба, в результате которой пострадали двое мужчин, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По горячим следам сотрудники группы реагирования патрульной полиции на одной из улиц города задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили оружие – предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями. Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование.

Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
ForUm

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