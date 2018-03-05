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Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявляет, что попал под обстрел на территории оккупированного Донбасса.

Он отметил, что «хотел убедиться в соблюдении перемирия, которое начало действовать на Донбассе с понедельника», сообщает РИА Новости.

«Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал депутат.

По его словам, обстрел якобы велся с нескольких сторон.

Как ранее сообщал ForUm, с 00:01 5 марта на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. 

В то же время в пресс-центре штаба АТО сообщили, что боевики фактически сразу же его сорвали.

 
ForUm

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