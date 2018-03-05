также в разделеПолитика
Порошенко: В ЕС не должны позволить РФ использовать «газовый шантаж» 66
Порошенко просят наградить Коболева «за победу в войне» 49
Саакашвили хочет вернуться во власть в Грузии до конца года 51
МИД Польши отреагировало на антипольский марш во Львове 99
Климкин: У нас есть юридические механизмы, чтобы заставить «Газпром» заплатить долг 85
ЕС официально снял санкции с Лукаш и Клюева и продлил против Януковича 34
В РФ ответили на призыв Волкера ликвидировать «Л/ДНР» 182
Порошенко о поставках газа: Кризис позади 177
США продлили санкции против России 58
Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley 210
Порошенко: «Газпром» заплатит Украине все до последней копейки 144
Порошенко: Газовый контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке 113
Порошенко подписал закон о приватизации: россияне участвовать не будут 80
Янукович уверяет, что лично не оплачивал услуги Манафорта 25
Фомин: В обмене пограничников Медведчук выступил гарантом договороспособности Порошенко и Путина 49
Янукович о связи с Путиным: Ногой двери не открываем 76
Янукович заявил, что просил Путина ввести в Крым полицейских-миротворцев 71
Гройсман: «Газпром» прибег к шантажу, но мы справимся 140

Семь народных депутатов Украины не были официально зарегистрированы ни на одном пленарном заседании Верховной Рады в феврале. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Это Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Олесь Довгий («Воля Народа»), Вадим Рабинович («Оппозиционный блок»), Дмитрий Ярош (внефракционный), Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Они пропустили все заседания ВР по данным письменной и электронной регистраций. Указанные нардепы пропустили заседание по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего – утреннее заседание 9 февраля.

Среди фракций и групп ВР высокие показатели посещения у «Народного фронта», «Самопомочи» и Блока Петра Порошенко.  

Самые низкие показатели посещения у депутатов группы «Воля Народа». В зале парламента письменно было зарегистрировано в среднем 59% депутатов.

Всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний ВР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги