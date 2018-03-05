Семь народных депутатов Украины не были официально зарегистрированы ни на одном пленарном заседании Верховной Рады в феврале. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Это Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Олесь Довгий («Воля Народа»), Вадим Рабинович («Оппозиционный блок»), Дмитрий Ярош (внефракционный), Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также нардепы-беглецы Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Они пропустили все заседания ВР по данным письменной и электронной регистраций. Указанные нардепы пропустили заседание по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего – утреннее заседание 9 февраля.

Среди фракций и групп ВР высокие показатели посещения у «Народного фронта», «Самопомочи» и Блока Петра Порошенко.

Самые низкие показатели посещения у депутатов группы «Воля Народа». В зале парламента письменно было зарегистрировано в среднем 59% депутатов.

Всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний ВР.