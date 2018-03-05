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Лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак попросил Президента Петра Порошенко наградить руководителя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева за «победу в важном сражении настоящей войны».

Об этом говорится в Twitter политсилы.

 


 

 

В НФ заявили, что «подготовка к этой непростой битве началась еще весной 2014 года».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
ForUm

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