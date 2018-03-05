Лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак попросил Президента Петра Порошенко наградить руководителя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева за «победу в важном сражении настоящей войны».

Об этом говорится в Twitter политсилы.

Максим Бурбак звернувся до Президента України від імені «Народного фронту» відзначити державною нагородою керівника @NaftogazUK Андрія Коболєва за перемогу у важливій битві справжньої війни. Підготовка до цієї непростої битви розпочалася ще навесні 2014 року.#УкраінаПереможе — Народний фронт (@NarodnyiFront) 5 марта 2018 г.





В НФ заявили, что «подготовка к этой непростой битве началась еще весной 2014 года».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.