Лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак попросил Президента Петра Порошенко наградить руководителя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева за «победу в важном сражении настоящей войны».
Об этом говорится в Twitter политсилы.
Максим Бурбак звернувся до Президента України від імені «Народного фронту» відзначити державною нагородою керівника @NaftogazUK Андрія Коболєва за перемогу у важливій битві справжньої війни. Підготовка до цієї непростої битви розпочалася ще навесні 2014 року.#УкраінаПереможе— Народний фронт (@NarodnyiFront) 5 марта 2018 г.
В НФ заявили, что «подготовка к этой непростой битве началась еще весной 2014 года».
Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.
2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
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