Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук утверждает, что уголовного дела в отношении его брата Рулава Одда не существует.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Никакого уголовного производства в отношении моего брата не существует», - сказал председатель КСУ.

Шевчук добавил, что соответствующая информация, которую распространили СМИ, содержит непроверенные факты.

«Мой брат никогда не скрывался от правосудия и не собирается этого делать. А я, как судья, никогда не пытался повлиять на ход расследования и не собираюсь это делать. Все должны отвечать перед законом», - заверил Шевчук

По его словам, «для судей нет родственников, а от родственных связей необходимо абстрагироваться».

«С другой стороны, я понимаю, что такая ситуация используется против меня, но я хочу заявить, что я не поддамся никакому влиянию или давлению. Атаки такого рода на меня или на членов моей семьи никак не повлияют на мой долг защищать Конституцию Украины», - отметил Шевчук.

Ранее издание «Наші гроші» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 год сообщило, что служащие ООО «Украинская морская транспортная компания», соучредителем которого является брат Шевчука Рулав Одд, причастны к хищению средств ГП «Укрхимтрансаммиак».

Сам Одд назвал эту информацию неправдивой.

Напомним, Станислав Шевчук избран председателем Конституционного суда Украины 21 февраля.