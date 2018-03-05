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Детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам «Украинской национальной лотереи» относительно выигрышей лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. грн и 134 тыс. грн 24 октября 2017 года, но, согласно письму «Украинской национальной лотереи», в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано.

В письме отмечается, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональных данных конкретных игроков является конфиденциальной.

НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей (призов) Ляшко за период с 1 января по 24 октября 2017 года включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).  

 
ForUm

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