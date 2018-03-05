Национальный банк Украины осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.

По данным пресс-службы регулятора, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в прошлом году составило 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок.

Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро.

В то же время результаты 2017 свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов:

- 200 грн (7%);

- 100 грн (17%);

- 50 грн (13%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.

В основном (81%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлены ​​полиграфическим способом.

Чаще всего поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Что касается подделки иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот в прошлом году, - это:

- доллары США (78%);

- евро (16%);

- российские рубли (6%).

Чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:

- 100 долларов США (94%);

- 200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);

- 5000 и 1000 российских рублей (71% и 21% соответственно).

В случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривни НБУ рекомендует гражданам обращаться в банки для проведения исследований Национальным банком. По результатам этих исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии сообщается полиции.