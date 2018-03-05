Национальный банк Украины осуществляет мониторинг состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков и констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.
По данным пресс-службы регулятора, количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривни в прошлом году составило 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок.
Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро.
В то же время результаты 2017 свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.
Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов:
- 200 грн (7%);
- 100 грн (17%);
- 50 грн (13%).
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.
В основном (81%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлены полиграфическим способом.
Чаще всего поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.
Что касается подделки иностранной валюты, то большинство изъятых из обращения поддельных банкнот в прошлом году, - это:
- доллары США (78%);
- евро (16%);
- российские рубли (6%).
Чаще всего злоумышленники подделывают иностранные банкноты следующих номиналов:
- 100 долларов США (94%);
- 200, 100 и 50 евро (40%, 21% и 29% соответственно);
- 5000 и 1000 российских рублей (71% и 21% соответственно).
В случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривни НБУ рекомендует гражданам обращаться в банки для проведения исследований Национальным банком. По результатам этих исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии сообщается полиции.
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