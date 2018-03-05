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За минувшие сутки боевики совершили 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме тяжелых минометов, боевики на некоторых участках линии соприкосновения применили танковое вооружение.

На луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки – по защитникам Счастья.

На донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших опорных пунктов в пригороде Марьинки.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.
ForUm

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