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Министерство иностранных дел подтверждает гибель одного гражданина Украины в результате аварии рейсового автобуса с украинцами в Подмосковье.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«По предварительной информации, в результате аварии в России погиб один гражданин Украины, один пострадал», - написала она в Twitter.

 


 

 

По данным российских СМИ, днем 4 марта в районе 78-го км автодороги «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ».

В автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
ForUm

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