Министерство иностранных дел подтверждает гибель одного гражданина Украины в результате аварии рейсового автобуса с украинцами в Подмосковье.
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.
«По предварительной информации, в результате аварии в России погиб один гражданин Украины, один пострадал», - написала она в Twitter.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 марта 2018 г.
По данным российских СМИ, днем 4 марта в районе 78-го км автодороги «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ».
В автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
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