В Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Триумфатором стали фэнтези-драма «Форма воды» Гильермо дель Торо и военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк», получившая три технических статуэтки за звук и монтаж.

«Форма воды» стала рекордсменом по числу номинаций, картина претендовала сразу на 13 статуэток, сообщает ВВС.

Всего в список номинантов на «лучший фильм» вошли 9 картин:

«Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name) - романтическая мелодрама о пылких отношениях между 17-летним молодым человеком, который живет в Италии, и 24-летним ученым Оливером, который гостит на вилле его родителей.

«Темные времена» (Darkest Hour) - британская историческая биографическая драма о первых месяцах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

«Дюнкерк» (Dunkirk) - военный драматический триллер о спасении трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской эвакуации во время Второй мировой войны.

«Прочь» (Get Out) - американский фильм ужасов о мужчине, который приехал к родителям своей девушки.

«Леди Берд» (Lady Bird) - комедийная драма об отношениях выпускницы старших классов с мамой.

«Призрачная нить» (Phantom Thread) - драма о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британский высший свет.

«Секретное досье» (The Post) - биографическая историческая драма о журналистах двух влиятельных изданий, опубликовавших секретные документы о ходе войны во Вьетнаме.

«Форма воды» (The Shape of Water) - драматический фильм о секретном эксперименте в эпоху «холодной войны».

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - криминальная драма с элементами комедии о мести за убийство дочери.

Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Для британского актера это первый «Оскар».

Лучшей актрисой стала Франсис МакДорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Победителем в категории Лучший актер второго плана стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Оскар» за лучший грим и прически присудили «Темным временам», за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.

Лучший дизайн костюмов – у фильма «Призрачная нить» о британском модельере в 1950-х годах.

Лучшим документальным фильмом признан фильм «Икар» о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.

«Оскар» за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Лучшая работа художника-постановщика – «Формы воды»;

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, «Я, Тоня»;

Лучший анимационный фильм – «Тайна Коко»;

Лучшая анимационная коротометражка – «Дорогой баскетбол»;

Лучшие визуальные эффекты – «Бегущий по лезвию: 2049»;

Лучший монтаж у «Дюнкерка», а премию за лучшую операторскую работу получил Роджер Дикинс, снимавший «Бегущий по лезвию 2049»;

Лучший оригинальный сценарий - у хоррора о расизме «Прочь». Американский актер Джордан Пил написал сценарий фильма и выступил режиссером картины.

Лучший адаптированный сценарий - у фильма «Зови меня своим именем»;

Документальная короткометражка – «Рай - это пробка на 405».