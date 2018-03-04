В воскресенье, 4 марта, в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Так, в южных, восточных, большинстве центральных областей ожидается сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед.
В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели.
Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.
На Киевщине и в Киеве порывы ветра – 15-18 м/с; на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.
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