Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что его дом под Киевом построен якобы с нарушением законодательных норм, а также принадлежность ему 10 гектаров прилегающей земли. Об этом он заявил в эфире одного из каналов, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Как должностное лицо, как мэр города, я должен своим собственным примером показывать, что игнорировать законы нельзя. Потому что будут говорить: «Если мэр игнорирует законы, то нам тоже можно». Поэтому я могу ответственно сказать, что эта информация, которая была распространена некоторыми СМИ, - не соответствует действительности. Это откровенная ложь», - заявил Кличко.

Мэр рассказал, что его семья приобрела дом, информация о котором отражена в декларации Кличко, в 2012 году. И построен он с соблюдением всех норм.

«Частный дом находится на территории города. И все нормы – расстояние до воды и другие – выдержаны. Это официальная информация, и в декларации я эту информацию указал», - добавил он.

Также Кличко отрицает, что прилегающая территория к дому достигает 10 гектаров.

«Это полгектара земли, которая принадлежит к дому. А кое-кто распространял информацию – мол, до 10 гектаров. И что Кличко принадлежит много зданий, которые на самом деле никак ко мне не относятся. Это принадлежит тем людям, которые там также живут – моим соседям», - пояснил Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева напомнил, что до прихода в политику он профессионально занимался боксом, поэтому источники происхождения его средств – абсолютно прозрачны.

«Мне нечего прятать. Если кто-то там деньги украл, я свои деньги честно заработал – все знают, каким образом. И мне нечего скрывать», - сказал Кличко.