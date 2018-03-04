Один из подозреваемых в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» внес залог и не явился по вызову в суд, сообщает пресс-служба полиции.

«Четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен каждому. Одно из задержанных заплатил соответствующую сумму и уже успел нарушить требования законодательства – не явился по вызову в суд», - говорится в сообщении.

26 и 27 февраля правоохранители задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ГПЗКУ и подготовки покушения на убийство и.о. председателя госкорпорации.

«Это – два заказчика, один из которых занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор – разведчик ГУР, а также исполнитель. Еще одного исполнителя задержали 10 ноября 2017 сразу после совершения преступления», - сообщили в полиции.

1 и 2 марта Печерский суд четырем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. В случае избрания такого вида меры пресечения на подозреваемых возлагаются определенные обязанности, в частности - прибывать на вызов в орган досудебного следствия, прокурора или суда. При этом в случае невозможности явиться по уважительным причинам гражданин обязан заблаговременно сообщать об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов.

«3 марта один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога и освободился из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания», - заявили в полиции.

Генеральная прокуратура Украины уже подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.

В то же время, накануне, 2 марта около 21:00, сторона защиты вместе с работником Государственной судебной администрации при поддержке народных избранников прибыли в изолятор временного содержания. Они требовали отпустить одного из подозреваемых, заранее понимая, что это сделать невозможно, ведь освобождение лица, находящегося в ИВС, происходит по строго установленной процедуре.